Novel Coronavirus Daily CasesDaily New CasesCases per DayData as of 0:00 GMT+0Feb 15Feb 18Feb 21Feb 24Feb 27Mar 01Mar 04Mar 07Mar 10Mar 13Mar 16Mar 19Mar 22Mar 25Mar 28Mar 31Apr 03Apr 06Apr 09Apr 12Apr 15Apr 18Apr 21Apr 24Apr 27025050075010001250Daily Cases