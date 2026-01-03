Home News America begins bombing Venezuela NewsNews of Welcome Qatar CompanyPolitical NewsQatar FootballQatar NewsSocial NewsSport NewsTechnology NewsTop 10World News America begins bombing Venezuela By administratoir - 3 January, 2026 0 Share on Facebook Tweet on Twitter America begins bombing Venezuela RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR Venezuela Under Attack: Maduro Declares State of Emergency After US ‘Attack’ | WION BREAKING Trump says ‘Maduro captured’ as US carried out ‘large-scale strike’ against Venezuela At least 7 explosions and low-flying aircraft are heard in Venezuela’s Caracas LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment