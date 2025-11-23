Home News How China’s $50 Billion Nicaragua Canal Shook America NewsNews of Welcome Qatar CompanyPolitical NewsQatar FootballQatar NewsSocial NewsSport NewsTechnology NewsTop 10World News How China’s $50 Billion Nicaragua Canal Shook America By administratoir - 23 November, 2025 0 Share on Facebook Tweet on Twitter How China’s $50 Billion Nicaragua Canal Shook America RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR The New Craziest: Iran’s Kolang Mountain Nuclear Site || No U.S. Bombs Can Reach It CIA Spy: “America Is Collapsing—And Israel Just Proved Why” New York City Mayor-elect Zohran Mamdani meets with President Trump at the White House LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment