Home News Iran Just Targeted 20 U.S. Bases — Missiles Are Ready NewsNews of Welcome Qatar CompanyPolitical NewsQatar FootballQatar NewsSocial NewsSport NewsTechnology NewsTop 10World News Iran Just Targeted 20 U.S. Bases — Missiles Are Ready By administratoir - 10 February, 2026 0 Share on Facebook Tweet on Twitter Iran Just Targeted 20 U.S. Bases — Missiles Are Ready RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR The Fastest Iranian Hypersonic Missile: Inside the Power of Fattah-1 Putin’s Missile Barrage Shocks – Ukraine in Despair as NATO Urges Russia Stop | Brian Berletic Trump in DEEP Trouble as Putin Helps Iran SMASH US Two-Front War | Alexander Mercouris LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment