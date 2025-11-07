Home News Why Israel really fears Zohran Mamdani, with Ali Abunimah NewsNews of Welcome Qatar CompanyPolitical NewsQatar NewsSocial NewsSport NewsTechnology NewsWorld News Why Israel really fears Zohran Mamdani, with Ali Abunimah By administratoir - 7 November, 2025 0 Share on Facebook Tweet on Twitter Why Israel really fears Zohran Mamdani, with Ali Abunimah RELATED ARTICLESMORE FROM AUTHOR The Albanian Mafia in Ecuador | The Cocaine Kings of Guayaquil Palestinians don’t want pity — they want dignity, with Eman Alhaj Ali Zohran Mamdani Makes IDF Mouthpieces CRASH OUT LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment